8 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми

Под Калугой перевернулся на крышу автобус. Внутри был 41 человек, из них 16 взрослых, остальные дети.

По последним данным, в результате ЧП погибли 8 человек. На месте работают несколько бригад скорой, спасатели и полиция. Сообщается, что шесть человек все еще зажаты внутри автобуса. При этом четверо из них в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал Mash.