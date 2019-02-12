Сбивший девушку краснодарский судья избежал уголовного дела

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело против судьи, сбившего на пешеходном переходе в Краснодаре девушку. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В СКР обосновали отказ тем, что девушка получила телесные повреждения средней тяжести, в то время как дело возбуждается при смерти пешехода или получении им тяжких телесных повреждений.
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