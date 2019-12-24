В Краснодаре машины эвакуировали с помощью трактора. Инцидента стали активно обсуждать в соцсетях.
В пресс-службе администрации города заявили, что коммунальные службы города не имеют отношения к этой истории. Выяснилось, что владелец авто сам вызвал эвакуатор, чтобы сдать транспортное средство, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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