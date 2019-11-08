Убивший сослуживцев в Забайкалье срочник вскружил голову девушкам

Рамилю Шамсутдинову, устроившему расстрел в воинской части под Читой, активно пишут незнакомки. Все послания публикуются в социальных сетях.
По данным URA.ru, девушки также благодарят Салима Шамсутдинова за воспитание сына. Поклонницы уверены, что парень поступил как настоящий мужчина и сделал правильный выбор.
В октябре тюменец застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае и ранил еще двоих. По словам солдата-срочника, над ним постоянно издевались и угрожали изнасилованием, напоминает РИА ФАН.
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