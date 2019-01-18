Под Петербургом загорелся газ

На 460-м км газопровода недалеко от деревни Овино в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание магистрального газопровода, передает Flashnord. Столб пламени поднимался на 20 метров. Отмечается, что происшествие случилось вне зоны застройки при проведении строительных работ. В результате жертв и разрушений нет. Отключение газа в ближайших населенных пунктах не планируется. Ситуация находится на контроле властей.
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