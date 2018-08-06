Из пруда под Краснодаром выловили тело с грузом на ногах

Из пруда в хуторе Усатова Балка Краснодарского края извлекли женское тело, передает НСН. Сообщается, что на вид погибшей около 35 лет. При наружном осмотре у нее были зафиксированы повреждению челюсти. Очевидцы рассказывают, что к ногам несчастной был привязан бетонный блок. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, смерть женщины наступила несколько дней назад.
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