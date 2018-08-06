Житель Тюмени попал в больницу после укуса гадюки

В одно из медицинских учреждений Тюмени обратился 56-летний местный житель. Он рассказал, что его укусила гадюка, после чего он почувствовал резкую боль, а его левая рука начала отекать, передает портал nashgorod.ru. Мужчине поставили сыворотку от змеиного яда и приложили к месту укуса холод. Несмотря на это он продолжил находиться в тяжелом состоянии. пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №1. Сейчас специалисты оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
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