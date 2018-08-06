Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
В театре рассказали, что Соколова всегда работала на износ, старалась всю себя отдать зрителю. Они обратили внимание, что даже смерть застала ее в театре, в котором, к слову, погибшая прослужила 23 года своей жизни, сообщает РИА ФАН.
Планировалось, что Соколова сыграет главную роль в спектакле "Хануима". Добавим, что на этих же подмостках Анна познакомилась с будущим мужем – Сергеем Жуйковым.
Напомним, 4 августа, во время очередного прогона постановки 49-летней артистке стало плохо. Медикам не удалось ничего сделать. Причины смерти пока неизвестны.
В репертуаре Соколовой множество выдающихся ролей. Среди них: "Женитьба" Николая Гоголя, "Стеклянный зверинец" и "Орфей спускается в ад" Теннеси Уильямса, "Декамерон" Боккаччо и многие другие. Были у Соколовой и роли в кино. В 2015 году актриса работала в картине Юрия Кары "Главный". Фильм рассказывает о Сергее Королеве. В главных ролях в этой ленте были задействованы Борис Щербаков и Александр Олешко.
"Колоритная острохарактерная актриса, Анна блестяще играла и сказочных героинь утреннего репертуара. В текущем репертуаре Анна была занята очень плотно: она была из тех артистов, о которых говорят, что именно на них держится репертуар", – описывают погибшую руководство драмтеатра.
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