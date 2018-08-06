Обезумевший ревнивец откусил нос возлюбленной

Житель Саранска откусил нос своей спутнице в ходе бытовой ссоры. Молодой человек получил год лишения свободы условно и испытательный срок в три года.
Конфликт между возлюбленными произошел на почве ревности, передает телеканал "360". Пара отмечала перемирие после продолжительной ссоры. Во время распития спиртного мужчину вновь посетил приступ ревности из-за общения его дамы сердца с другими людьми. Между возлюбленными разразился очередной скандал. В ходе этого уроженец Саранска откусил любимой кончик носа и ударил кулаком в лицо. На мужчину завели уголовное дело по Статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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