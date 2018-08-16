Издевательства воспитателя-садиста над детьми потрясли Башкирию

В Башкирии 45-летнюю воспитательницу приговорили к полутора годам исправительных работ. Причиной такого решения суда стало "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, связанное с жестоким обращением".
Известно, что 2016 году во время тихого часа женщина толкнула пятилетнюю девочку, передает mkset.ru. Из-за этого малышка ударилась головой о спинку кровати. Кроме того, женщина ударила кулаком по голове другого шестилетнего мальчика.
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