Зарубили и сожгли: зверское убийство женщины шокировало россиян

В сгоревшей квартире в одном из домов Нижнего Тагила нашли тело женщины. В результате экспертизы выяснилось, что смерть носит криминальный характер.
По предварительным данным, злоумышленники убили 59-летнюю тагильчанку, после чего подожгли квартиру, чтобы скрыть следы, передает tagilcity.ru. В данный момент полицейские проводят мероприятия по установлению обстоятельств ЧП, а также разыскивают лица, причастные к преступлению.
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