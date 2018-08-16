Жуткое ДТП: "Газель" сплющило под фурой

На выезде из Нижнего Новгорода фура и "Газель" устроили страшное ДТП. Сообщается, что у отечественного автомобиля смяло кабину.
При этом фуру развернуло таким образом, что она перегородила все полосы движения. Известно, что водителя "Газели" госпитализировали. Происшествие стало причиной затора на трассе, передает newsnn.ru. Причины аварии и прочие обстоятельства происшествия сейчас выясняются экспертами.
Народ негодует
Скандальная парочка отдыхает в Сочи
Как живет кумир 90-х
В споре с официантом исполнитель дал волю рукам