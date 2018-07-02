Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке
Происходящее на видеокамеру снял один из горожан. Интимную запись он выложил в группу "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".
Пользователи стали комментировать возмутительный случай. Многие раскритиковали поступок влюбленных, но были и те, кто встал на их защиту. А некоторые осудили администрацию группы за то, что подобный ролик был опубликован, поскольку на нее подписаны и несовершеннолетние.
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