В Нижнем Тагиле бывший зэк убил подругу на глазах у детей

Следственный отдел СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила объявил в розыск 34-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины, пишет tagilcity.ru. Как рассказали очевидицы, мужчина, который недавно освободился из тюрьмы, пришел в гости к своей подруге. Бывший зэк связал тагильчанку и ее детей, а затем нанес ей несколько ножевых ранений.

Женщина скончалась он ран на шее. Дети не пострадали.