В Тюмени загорелся самолет

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" загорелся в аэропорту
Тюмени, сообщает Life.ru. ЧП случилось во время взлета.
Дым из-под колес заметил один из пассажиров. После этого всех экстренно эвакуировали.
Как сообщили Dni.Ru в пресс-службе авиакомпании, задымление шасси, предположительно, произошло при торможении. Для пассажиров готовится новое воздушное судно, рейс вылетит через 3-4 часа.
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