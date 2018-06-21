Мужчина с женой и мачете пришел на прием к губернатору

Супружеская пара
в Петропавловске‐Камчатском попыталась попасть на прием к губернатору края Владимиру
Илюхину, прихватив с собой мачете и ножи, сообщает телеканал "360". По
словам очевидцев, 32‐летний мужчина и его 31‐летняя жена находились в состоянии
наркотического опьянения.
Посетители требовали созвать пресс‐конференцию, на которой собирались сообщить "мировую сенсацию". Задержанных направили в наркодиспансер на медицинское освидетельствование.
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