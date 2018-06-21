Мужчина с женой и мачете пришел на прием к губернатору

Супружеская пара в Петропавловске‐Камчатском попыталась попасть на прием к губернатору края Владимиру Илюхину, прихватив с собой мачете и ножи, сообщает телеканал "360". По словам очевидцев, 32‐летний мужчина и его 31‐летняя жена находились в состоянии наркотического опьянения.



Посетители требовали созвать пресс‐конференцию, на которой собирались сообщить "мировую сенсацию". Задержанных направили в наркодиспансер на медицинское освидетельствование.