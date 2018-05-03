Под Москвой насмерть отравились две женщины и ребенок

В одной из квартир в поселке Удельная Раменского района Московской области обнаружены тела двух женщин 1956 и 1984 годов рождения, а также мальчика 2015 года рождения, передает сайт "Подмосковье сегодня". Выяснилось, что женщина вместе с сыном и своей матерью отправилась за город, а спустя какое-то время перестала выходить на связь. Ее муж попросил соседей проведать семью. Те, проникнув в квартиру, обнаружили женщин с ребенком в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали их смерть. Следователи выяснили, что в квартире было неправильно установлено газовое оборудование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".