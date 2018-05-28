В Подмосковье дерзкие грабители обчистили заправку

Около 62-го километра МКАД в Одинцовском районе Московской области двое грабителей в масках напали на кассира АЗС, когда та вышла на улицу. Они связали девушку и отобрали у нее ключи, после чего один из злоумышленников проник внутрь и забрал из кассы все деньги. Добычей налетчиков стала сумма 152,4 тысячи рублей, передает телеканал "360".
Грабители скрылись. Кассиру удалось освободиться и добраться до тревожной кнопки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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