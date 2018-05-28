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Регионы

На Урале во время спасения кошки погиб мужчина

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В закрытом городе атомщиков Новоуральске в Свердловской области после падения с высоты погиб 27-летний мужчина, передает Ura.ru. Несчастье произошло, когда он пытался спасти свою кошку.

Животное через открытое окно выбралось на карниз дома и не смогло вернуться обратно. Молодой человек потянулся, чтобы спасти питомца, однако не удержался сам и выпал на улицу. По факту произошедшего проводится проверка. Ранее во время спасения кошки в Санкт-Петербурге погибла школьница.

28 мая 2018, 10:18

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