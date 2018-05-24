Возлюбленный во время последнего звонка сделал школьнице предложение руки и сердца (видео)

В одной из школ Ставропольского края во время последнего звонка произошло романтическое событие. Молодой человек с огромным букетом подбежал к выпускнице и встал перед девушкой на одно колено.
Ученики поддержали порыв парня громкими аплодисментами. Все происходящее свидетели сняли на видео и выложили в Сеть. Что ответила школьница на предложение руки и сердца, пока не известно, передает РЕН ТВ.
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