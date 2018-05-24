Последние минуты жизни многодетной матери на Кубани
Происходящее 14 мая зафиксировали камеры видеонаблюдения возле кафе "Ивушка", где последний раз видели Наталью живой. В кадр попал момент общения женщины с людьми, подозреваемыми в ее убийстве.
На видеозаписи можно заметить, как жертва около часа ночи уходит из заведения. Парни направляются следом за ней, передает телеканал "360". Группа молодых людей на видео до выхода из кафе сидела за соседним с Дмитриевой столиком, сообщает РЕН ТВ.
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