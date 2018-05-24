Пьяный уралец зарубил двух человек за 50 копеек

В городе Асбесте Свердловской области начался суд над 28-летним местным жителем, который обвиняется в убийстве двух человек, сообщает Ura.ru. По версии следствия, он знал, что у знакомых дома хранятся две монеты 1896 года номиналом 25 копеек.

В апреле 2017 года злоумышленник вломился в дом и зарубил 27-летнего мужчину и 25-летнюю женщину. На попутках он уехал в Краснодарский край, где продал монеты за семь тысяч рублей. В июле его задержали и доставили в Свердловскую область.

После завершения расследования дело было передано в суд. Мужчина обвиняется по трем статьям: "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, сопряженное с разбоем", "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога".