Под Москвой двое детей отравились газом

Двое детей трех и пяти лет внезапно потеряли сознание в квартире жилого дома на Шоссе Энтузиастов в городе Балашихе Московской области, передает ТАСС. Они были доставлены в больницу. Специалисты подозревают, что речь идет об отравлении газом.

На месте работают оперативные службы, в том числе представители Мособлгаза. Обстоятельства ЧП устанавливаются.