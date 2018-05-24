Под Москвой двое детей отравились газом

Двое детей трех и пяти лет внезапно потеряли сознание в квартире жилого дома на Шоссе Энтузиастов в городе Балашихе Московской области, передает ТАСС. Они были доставлены в больницу. Специалисты подозревают, что речь идет об отравлении газом.
На месте работают оперативные службы, в том числе представители Мособлгаза. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Новостью поделилась подруга ведущей, певица Юлия Началова
Мальчик вырос настоящим красавцем
У пары есть некоторые проблемы
Популярная ведущая попала в неловкую ситуацию