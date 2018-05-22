Под Москвой поймали серийного похитителя автомобилей

В Подмосковье задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в кражах автомобилей. Установлено, что угонщик использовал специальное оборудование.

Его поймали при попытке украсть в Химках автомобиль за 1,5 миллиона рублей, пишет "Газета.ru". В МВД отметили, что задержанный причастен к двум аналогичным кражам.