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Регионы

Под Москвой поймали серийного похитителя автомобилей

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В Подмосковье задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в кражах автомобилей. Установлено, что угонщик использовал специальное оборудование.

Его поймали при попытке украсть в Химках автомобиль за 1,5 миллиона рублей, пишет "Газета.ru". В МВД отметили, что задержанный причастен к двум аналогичным кражам.

22 мая 2018, 11:13

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