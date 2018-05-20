В Иркутске на складе продуктов произошел пожар

На Ракитной улице в Иркутске загорелся продовольственный склад, передает RT. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади свыше пяти тысяч квадратных метров. Сообщается о горении кровли здания. Из-за ветра пожару присвоен повышенный уровень сложности. Погибших и пострадавших нет. Причины возникновения огня устанавливаются.