В Иркутске на складе продуктов произошел пожар

На Ракитной улице в Иркутске загорелся продовольственный склад, передает RT. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади свыше пяти тысяч квадратных метров. Сообщается о горении кровли здания. Из-за ветра пожару присвоен повышенный уровень сложности. Погибших и пострадавших нет. Причины возникновения огня устанавливаются.
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