Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга

Жителя Ленинградской области приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима за убийство друга, передает FlashNord. Как установило следствие, 49-летний мужчина пришел в гости к знакомому в дом на улице Ярвенпяя в городе Волхове. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, и злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь.

От полученных повреждений тот скончался. Выяснилось, что у него в результате перенесенного инсульта был паралич правой стороны тела. Убийца ранее отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений. Мужчину обязали наблюдаться у врача-психиатра в колонии.