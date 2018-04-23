Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова

В ночь на 23 апреля злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже жилого дома в Челябинске, передает "Газета.ru". Ожоги получили братья семи и десяти лет. Им оказана медицинская помощь. Взрослые смогли самостоятельно потушить пожар. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".