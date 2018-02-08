Пожар в кемеровском общежитии попал на видео

В девятиэтажном здании общежития в Кемерово произошел пожар. Происходящее сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал телеканал "360". На кадрах видно, как из окна валит густой дым. Чтобы добраться до очага возгорания, пожарным пришлось использовать лестницу.

Пострадали пять человек, которые (в том числе ребенок 2015 года рождения) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы с отравлением угарным газом. Все они уже выписаны, передает Life.ru. Из здания эвакуировали более 20 жильцов. В тушении пожара принимали участие 39 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.