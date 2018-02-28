Под Москвой мужчину застрелили из ружья

В подмосковном городе Ступино найдено тело 53-летнего местного жителя с пулевым ранением головы, передает "360". Как установили правоохранители, у него произошел конфликт с 34-летним мужчиной.

После словесной перепалки последний взял охотничье двуствольное ружье ИЖ-27 М и выстрелил оппоненту в голову. Жертва скончалась на месте.



