Под Москвой мужчину застрелили из ружья

В подмосковном городе Ступино найдено тело 53-летнего местного жителя с пулевым ранением головы, передает "360". Как установили правоохранители, у него произошел конфликт с 34-летним мужчиной.
После словесной перепалки последний взял охотничье двуствольное ружье ИЖ-27 М и выстрелил оппоненту в голову. Жертва скончалась на месте.
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