Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе

Днем 27 февраля на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Элеваторной и Худайбердина в центре Стерлитамака в Башкирии маршрутка сбила женщину, передает портал tdnu.ru. Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило на несколько метров. Сообщается, что она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Когда женщина была уже на другой стороне, загорелся зеленый для транспорта. Как рассказали свидетели ДТП, водитель маршрутного такси ехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. На место прибыла скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Информации о состоянии пострадавшей пока не поступало.