Камеры сняли момент обрушения крыши парковки в Балашихе

Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент обрушения крыши парковки в подмосковной Балашихе, передает Life.ru. По предварительным данным, конструкция не выдержала тяжести снега. Повреждения получили несколько автомобилей. О пострадавших людях сообщений не поступало.
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