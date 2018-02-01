Самосвал застрял под мостом на Новорязанском шоссе

В Подмосковье случилось необычное ДТП – самосвал застрял под мостом. Инцидент произошел на Новорязанском шоссе рядом с городом Лыткарино, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель грузовика не рассчитал габариты и зацепил кузовом мост. От удара о бетонное перекрытие самосвал подскочил и повис над проезжей частью, пишет "Подмосковье сегодня".