В Омске за сутки сгорело пять автомобилей

В Омске и его окрестностях за последние сутки сгорели пять автомобилей. Об этом сообщает портал gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Там уточнили, что два возгорания случились на территории предприятия в Старом Кировске. В области сгорели еще три машины. Причинами ЧП во всех случаях стала неисправность проводки.
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