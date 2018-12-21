Два полицейских под Ростовом зверски избили таксиста

В Ростовской области два экс-сотрудника МВД предстали перед судом за жестокое избиение водителя такси. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Силовики получили по три года колонии общего режима за превышение полномочий, им также запрещено работать в правоохранительных органах еще три года. Как ранее писали местные СМИ, полицейские около года назад остановили таксиста из Украины, который не смог предъявить документы с регистрацией. В результате конфликт перерос в драку.
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