Два полицейских под Ростовом зверски избили таксиста

В Ростовской области два экс-сотрудника МВД предстали перед судом за жестокое избиение водителя такси. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Силовики получили по три года колонии общего режима за превышение полномочий, им также запрещено работать в правоохранительных органах еще три года. Как ранее писали местные СМИ, полицейские около года назад остановили таксиста из Украины, который не смог предъявить документы с регистрацией. В результате конфликт перерос в драку.







