В Нижнем Новгороде произошел пожар

В ночь на 10 декабря жители Нижнего Новгорода в социальных сетях рассказали о мощном взрыве. Хлопок услышали в районе дома №39 на улице Бурнаковской.
"Говорят, это какая-то контора в своем офисе проводила фасадные работы и что-то там напортачили", – написал очевидец. В МЧС уточнили информацию о случившемся. Оказалось, в этом районе произошел пожар, передает newsnn.ru. В результате никто не пострадал. Проводится проверка.
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