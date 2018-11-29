Вандалы разгромили символ Салехарда

В Салехарде вандалы изуродовали главный символ города – стелу "Полярный круг", передает Ura.ru. Сообщается, что хулиганы сломали несколько облицовочных панелей. Поиском злоумышленников занялась полиция.
По словам администрации города, восстановительные работы будут вестись долго и сильно ударят по бюджету. Однако если виновных найдут, все расходы лягут на них.
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