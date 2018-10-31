Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов

Появились подробности ЧП в Архангельске, где утром 31 октября произошел теракт. Злоумышленник предупредил о преступлении незадолго до его совершения.

Telegram-канал "Речи бунтовщика" обнародовал послание преступника, являющегося анархистом. Исходя из содержания можно сделать вывод, что человек испытывал ненависть к сотрудникам спецслужбы.

"Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя… Желаю вам непоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели. Светлого вам будущего анархического коммунизма!" – написал террорист. При этом он попросил распространить данную информацию, чтобы было ясно, кто совершил взрыв и по каким причинам.

Telegram-канал Mash сообщает, что подрыв в здании ФСБ устроил 17-летний парень. По данным Следственного комитета России (СКР), он пронес бомбу в здание и взорвал.

При взрыве пострадали трое сотрудников спецслужбы – они получили ранения различной степени тяжести. Один из них доставлен в первую городскую больницу, передает ТАСС. По словам главврача медучреждения Сергея Красильникова, мужчина получил взрывное ранение с осколочными компонентами, его оперируют.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов". На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники и следователи.