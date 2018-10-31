Есть жертвы: у здания ФСБ произошел взрыв

У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв, передает Тelegram-канал Mash. По информации ТАСС, погиб один человек. Уточняется, что жертва – не сотрудник управления. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили факт взрыва. Ближайшие к зданию улицы были оцеплены, передает telegram-канал LifeShot.
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