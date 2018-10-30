Огромный питон устроил дебош в башкирском бутике

В одном из модных бутиков города Стерлитамака в Башкирии внезапно начали падать манекены. Решившие узнать, кто устроил этот дебош, продавцы нашли гигантского питона, передает Пятый канал.

На место вызвали специалистов по отлову змей. Выяснилось, что рептилия сбежала из соседнего контактного зоопарка. Возвращаться туда питон не хотел и активно сопротивлялся ловцам. Происходящее сняли на видео.