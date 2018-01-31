Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете

В городе Кунгур Пермского края по обвинению в развратных и антиобщественных действиях задержан 46-летний мужчина, передает URA.RU. По версии обвинения, он знакомился в социальных сетях с подростками от 12 до 15 лет, после чего при личной встрече разговаривал с ними на интимные темы. Трех своих новых знакомых он напоил алкоголем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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