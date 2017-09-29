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Подмосковный ковбой припарковал кобылу на стоянке

Фото: GLOBAL LOOK press
Жители подмосковного Одинцово неожиданно ощутили себя героями вестерна. Причина тому – всадник, который оставил лошадь на парковке.
прочитано 368 раз

По словам очевидцев, переодетый ковбоем мужчина прискакал на пятнистой кобыле на стоянку, расположенную возле жилого комплекса "Да Винчи" в подмосковном Одинцово. И оставил лошадь дожидаться его в компании "железных коней". 

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Об инциденте сообщили пользователи сообщества "Типичное Одинцово" в соцсети "ВКонтакте". Они также опубликовали фото всадника.

"Пришел за своей машиной на парковке, смотрю – мужчина на пятнистой кобыле. Очень удивился. Все, кто был на парковке, сразу стали фотографировать ковбоя, он был словно из американского фильма", – поделился впечатлениями местный житель Иван Андреев.

Некоторые пользователи предположили, что ковбой явился с вечеринки в стиле Дикого Запада, которая как раз проходила неподалеку. Другие комментаторы принялись шутить, что передвигаться верхом намного удобнее, так как проезд автомобилей затрудняют пробки.

"Если все разом пересядут на коней, то бабульки с дачных участков будут рады, навоза конского будет", "Конь – это и транспорт, и друг, и домашняя зверюшка. Даешь каждому по коню", – весело заметили пользователи. 

Автор: Рудольф Великолепный29 сентября 2017, 12:44

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