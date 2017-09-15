В Москве лось уплыл от полицейских

Пойманный возле столичной станции метро "Выхино" лось сбежал от полиции. Животное бросилось в пруд.

Лось, парализовавший движение в столице, нырнул в Большой Графский пруд. Сотрудники полиции тут же бросились вновь спасать животное. После упорных трудов правоохранителям удалось достать зверя из водоема. Сейчас жизни лося ничто не угрожает, передает Life.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы заблудился лось. Животное устроило настоящий переполох. Сначала лось вышел на дорогу, заблокировав движение автомобилей, а затем убежал от полицейских.