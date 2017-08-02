Менеджер взял кредит в банке на убийство жены

Рядом с автосалоном на улице Энергетиков в Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнего жителя деревни Новое Девяткино в Ленинградской области, который работал в заведении менеджером. Молодого человека подозревают в организации убийства бывшей жены.

Киллеру, которым оказался полицейский под прикрытием, он пообещал заплатить 150 тысяч рублей и даже передал задаток в размере 20 тысяч. Еще 20 тысяч менеджер выдал после того, как "убийца" предоставил личные вещи его бывшей жены в качестве доказательства сделанной работы.

Подозреваемый был задержан. По некоторым данным, для второй выплаты ему пришлось взять кредит в банке, передает портал 47news.ru. О том, что было указано в графе "назначение кредита", не сообщается.