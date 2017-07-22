Поезд сбил трехлетнего ребенка под Воронежем

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали доследственную проверку по факту травмирования трехлетнего ребенка в Воронежской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Инцидент произошел вечером 21 июля. В районе перегона между станциями "Воронеж-1" и "Отрожка" женщина вместе с детьми 2014 и 2017 годов рождения переходила железнодорожные пути. В какой-то момент трехлетний мальчик вырвался из рук матери и побежал. В результате его травмировал идущий из Назрани в Москву поезд. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.