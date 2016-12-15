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Над российским биатлоном нависла глобальная угроза

Фото: GLOBAL LOOK press/Rok Rakun
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает 31 спортсмена в употреблении запрещенных препаратов. Организация уже получила список с именами этих атлетов.
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"IBU действительно получил информацию от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и занимается ее изучением, однако не может раскрывать ее содержание. Обо всех подробностях вы узнаете из релиза IBU", – цитирует "Спорт-Экспресс" пресс-службу организации.

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"Некоторые из биатлонистов из списка прекратили выступление или дисквалифицированы, но есть и те, кто участвует в международных соревнованиях. Рекомендации будут даны нами в течение недели. IBU может отсеять тех спортсменов, которые должны быть временно дисквалифицированы", – пояснил Бессеберг.

Глава союза отметил, что он не знает, сколько спортсменов из списка планируют выступить на Кубке мира. По его словам, в списке WADA содержатся фамилии как действующих биатлонистов, так и тех, кто уже завершил свою карьеру. При этом часть атлетов не числится в базе IBU.

"Что касается последней группы, то у нас есть исключительно их имена, и мы можем только предположить, что они представляют различные российские спортивные общества. На международных стартах они никогда не стартовали", – цитирует ТАСС президента IBU.

Внутри союза будет создана специальная группа из юристов и экспертов по борьбе с допингом для расследования возможного употребления запрещенных препаратов. В том случае, если комиссия подтвердит подозрения WADA, российская сборная биатлонистов может быть отстранена от соревнований до начала четвертого этапа Кубка мира, который пройдет в немецком городе Оберхофе с 5 по 8 января 2017 года.

Андерс Бессеберг надеется, что результаты экспертизы комиссии поступят к нему до старта чемпионата мира в Хохфильцене в феврале 2017 года, в таком случае у организации будет время на принятие решения относительно российской сборной. "Но в этом вопросе все будет зависеть от того, сколько времени понадобится на сбор и анализ материалов", – заявил глава союза.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rok Rakun

Отметим, что подозрения против российских биатлонистов поставили под угрозу проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году в Тюмени. По мнению Андерса Бессеберга, нет необходимости решать этот вопрос в срочном порядке, "он может быть рассмотрен на конгрессе IBU в следующем году". Ранее комиссия WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины выбора Тюмени как места проведения соревнований в текущей ситуации.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что организация находится в тесном сотрудничестве с IBU и готова рассматривать обвинения против спортсменов, если они действительно будут обоснованными. "Сегодня по формальному признаку, что может предъявить IBU, используя доклад Макларена? Или что самому IBU предъявили авторы этого доклада? То, что осуществлялась некая манипуляция с пробами. Спортсмены в любом случае сами в этом не участвовали, они не стояли и не переливали из одной пробирки в другую, СБР тем более не участвовал в подобной манипуляции, если она имела место", – цитирует " Р-Спорт" Александра Кравцова.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что подтверждения употребления спортсменами запрещенных препаратов до сих пор нет. "Надеюсь, IBU будет следовать здравому смыслу, ведь там есть разумные люди. Например, Андерс Бессеберг, который не сторонник радикальных мер. Я надеюсь, что он не допустит того безумия, которое произошло сейчас в бобслее и скелетоне", – сказал Васильев.

Между тем бывший глава СБР Александр Тихонов рассказал, что нынешние обвинения российской сборной в употреблении допинга – это "отклики предыдущей команды". По его словам, раньше прием запрещенных препаратов в сборной не контролировался, а необходимой реакции на случаи выявления нарушений не было.

Александр Тихонов рассказал про разговор с экс-главой СБР Михаилом Прохоровым. "Я сказал: поймите правильно, я четко знаю, что завтра троих – Альбину Ахатову, Екатерину Юрьеву, Дмитрия Ярошенко – дисквалифицируют. Реакции – ноль. Разговаривал напрямую со спортсменами – тоже ноль. Я согласен, что есть политическая составляющая – но полное отсутствие контроля, сплошная болтовня и словоблудие бывшего министра спорта и его команды привели к таким результатам", – заявил экс-президент Союза.

Напомним, организаторы чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года после того, как сборные нескольких стран объявили бойкот соревнованиям, приняли решение перенести первенство в другую страну. Новое место, где будут проводиться состязания, должно быть названо в ближайшее время.

Автор: Олег Шивалов15 декабря 2016, 18:08

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