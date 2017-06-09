Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике
На опубликованной интернете видеозаписи невеста позирует на броневике около здания ЗАГСа. Затем девушка залезает в люк. Владелец транспортного средства, имя которого не уточняется, был оштрафован за неправильную парковку на 1,5 тысячи рублей, сообщает смоленское издание "Рабочий путь".
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