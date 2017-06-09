Молодожены прикатили в ЗАГС на броневике

Смоленские молодожены поразили Сеть своей оригинальностью. Они приехали к городскому дворцу бракосочетания на бронированной разведывательно-дозорной машине.

На опубликованной интернете видеозаписи невеста позирует на броневике около здания ЗАГСа. Затем девушка залезает в люк. Владелец транспортного средства, имя которого не уточняется, был оштрафован за неправильную парковку на 1,5 тысячи рублей, сообщает смоленское издание "Рабочий путь".



