Знаменитого спортсмена расстреляли на юге России

На чемпиона мира по кикбоксингу Зураба Фарояна совершили нападение под Ставрополем. В преступлении подозревается бывший промоутер спортсмена, который уже задержан.

По предварительным данным, в Фарояна было выпущено шесть пуль, передает паблик соцсети "ВКонтакте" Mash. Они попали спортсмену в голову, в грудь, в руку и в зубы.

Помимо огнестрельных ранений, кикбоксера порезали ножом. На данный момент, он и его брат, который также пострадал, находятся в больнице. По словам Фарояна, он чувствует себя нормально, а вот состояние брата оценивается как критическое.

В нападении на мужчин подозревается бывший промоутер кикбоксера. На данный момент, предполагаемый преступник и его подельник уже задержаны.Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщает Life.ru.

По предварительной информации, причиной нападения стало то, что Фароян разорвал контракт с промоутерской фирмой. Известно, что кикбоксера ранили за день до его свадьбы, поэтому торжество пришлось отложить.

Зураб Фароян – самый титулованный кикбоксер России. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы и десятикратным чемпионом России.