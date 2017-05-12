На Урале молодые грабители покалечили безработного инвалида

В центральную районную больницу Камышлова поступил неработающий инвалид второй группы со сломанными ребрами. Стражи порядка выяснили, что возле гаражного массива на мужчину 1978 года рождения напали два злоумышленника. Грабители избили его алюминиевой битой, забрали два мобильных телефона и скрылись, передает URA.RU.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых 1998 и 1994 годов рождения. В ходе осмотра места их жительства были обнаружены и изъяты добыча и бита. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".