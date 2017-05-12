Жители Нефтеюганска испугались теракта в центре города

В ночь на 12 мая на улице Петухова в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре взорвался и загорелся припаркованный возле магазина автомобиль "ГАЗ-3110", передает URA.RU. Пожар ликвидировали в течение получаса. Причину случившегося выясняют органы дознания МЧС. По предварительным данным, в машине было установлено неисправное газобаллонное оборудование.
Напуганные горожане успели выдвинуть версию о теракте. Впрочем, показания очевидцев ее не подтвердили. Даже после официального опровержения жители продолжают обсуждать ЧП. По данным полиции, перед возгоранием не было хлопка, но пользователи Сети утверждают, что слышали его.
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