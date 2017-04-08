На Урале коллекторы избили 11-летнего инвалида

На Урале сотрудники коллекторского агентства напали на 11-летнего инвалида. По всей видимости, таким образом злоумышленники пытались повлиять на недобросовестную должницу – тетю пострадавшего.

На туловище мальчика были обнаружены следы от ударов. Также школьник поранил руку, когда пытался убежать от нападавших. По факту происшествия проводится проверка, передает Life.ru.